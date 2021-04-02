Erzurum'da köpek dile geldi: Benim adım Ejder

Ben köpeğin konuştuğundan hiçbir şekilde haberim yoktu. Bu rüyayı gördüğümde çok sevdiğim köpeğimi kaybetmiştim, bundan dolayı da çok fazla etkilenmiştim. Köpeğin konuşmasını sonradan duyduğumda gerçekten çok tuhafıma gitti gerçekten güzel olduğuna inandığım bir şeydir. Bu tarz şeyler Rabbimizin bir hikmeti de olabilir bu şekilde konuşması bunun bana ayan olması benim için çok güzel bir şey" dedi.

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