02 Nisan 2021, Cuma
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Erzurum'da köpek dile geldi: Benim adım Ejder

ilçesinde esnaflık yapan evli ve 4 çocuk babası 'nin 22 aylık köpeği, "Benim adım Ejder" dedi. Görüntülerde durumu fark eden Fikret Demirci uzmanların köpeği incelemesini istedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Erzurum'da köpek dile geldi: Benim adım Ejder

Duyduklarına inanamayan ve o sırada cep telefonu ile köpeğin konuşmasını kaydeden Demirci, "Ailece pikniğe gitmiştik. 7 yaşındaki torunum Hamza, zincirinden tutup yanıma getirdiği 'Azman' adındaki Kangal köpeğine 'Ejder' ismini vermek istediğini söyledi. Bende köpeğin heybetli olması nedeniyle, 'Hayır Azman' dedim.

Köpeklerimi sık sık cep telefonu ile çekerim. Olaydan kısa bir süre sonra yanına gidip 'Azman ne yapıyorsun' dediğim köpek bir şeyler mırıldandı. Anlamadım. Daha sonra görüntüleri izlerken, 'Benim adım Ejder' dediğini duydum. Sesi çok net anlaşılıyor. Hemen adını Ejder koyduk. Uzmanların bu köpeği incelemesini istiyorum" dedi.

Belediye Meclis üyesi ise "Fikret abinin köpeğinin konuşmasına bizzat şahit oldum, ben hayretler içerisindeyim" dedi.

Olur yol ayrımında cağ kebap esnaflığı yapan ise "Ben şöyle bir rüya gördüm. Rüyamda Fikret abinin köpeğinin konuştuğunu konuşurken köpeğin ne dediğini anlamadığı için herkesi susturmaya çalışıyordu. Aman durun köpek bir şey söyledi. Bunu anlamaya çalışmamız gerektiğini söyledi. Böyle karman çorman bir rüyaydı.

Ben köpeğin konuştuğundan hiçbir şekilde haberim yoktu. Bu rüyayı gördüğümde çok sevdiğim köpeğimi kaybetmiştim, bundan dolayı da çok fazla etkilenmiştim. Köpeğin konuşmasını sonradan duyduğumda gerçekten çok tuhafıma gitti gerçekten güzel olduğuna inandığım bir şeydir. Bu tarz şeyler Rabbimizin bir hikmeti de olabilir bu şekilde konuşması bunun bana ayan olması benim için çok güzel bir şey" dedi.

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