YARI ÇIPLAK HALDE TURŞU İÇİNDE DANS ETTİ

Geçen 29 Mart'ta sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, tepki çekti. Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka belden yukarısı çıplak olarak girerek dans ettiği görüldü. Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi. Viranşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi. Basın yayın organlarında yer alan ve tepkilere neden olan olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

"BİR CAHİLLİK ETTİM KEŞKE GİRMESEYDİM"

Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşan kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı İsa T. olduğu tespit edildi. Urfa ve Manisa'daki güvenlik güçleri ve gıda kontrol ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda İsa T., Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Turşu kazanına girip, dans eden kişinin ise 24 yaşındaki Ali G. olduğu ve turşu fabrikasında çalıştığı belirlendi. Ali G.'nin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine 'Bir cahillik ettim. Keşke girmez olaydım' dediği öğrenildi. Fabrikada yapılan denetimler sonucunda ise işletme, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenip, faaliyetten menedildi. Ayrıca söz konusu turşu kazanı da mühürlendi. Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.