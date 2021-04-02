Türk emlakçı kadın ABD'li milyarder Jeffrey Epstein’a 100 milyon dolarlık dava açtı
Türk emlakçı kadın, tecavüzcü Jeffrey Epstein ve sevgilisi Ghislaine Maxwell'e, 100 milyon dolarlık dava açtı. Jeffrey Epstein'in biri 14 yaşında reşit olmayan 36 kız çocuğuna tacizde bulunduğunu tespit etmişti. Dava sürecinde ismini gizli tutan Türk kadın "Eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti." şeklinde ifade verdi.
Türk olduğu öğrenilen emlakçı kadın daha önce 36 kıza cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın varisleri ile sevgilisi Ghislaine Maxwell, büyük bir tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı.
BİR TÜRK KADINI DA TAZMİNAT İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Küçük kız çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği bildirilen Esptein ve hala tutuklu bulunan Ghislaine Maxwell hakkında tecavüz mağduru olduğunu belirten Türk kadını da ceza davasının ardından, tazminat için de harekete geçti.
Miami'de emlakçı Türk kadınının, Epstein'ın varisleri ile sevgilisi Maxwell hakkında 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi.
İsmi gizli tutulan ve 22 Mart günü mahkemeye başvuran emlakçı kadın, o dönem 26 yaşında olduğunu ve kuaförlük yaptığını belirterek "Saçlarını kesmek için eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti" dedi.
İfadesini şöyle sürdürdü;
"Pasaportuma el koydu. Maxwell, polise gitmem halinde benim timsahlara yem edileceğimi söyledi. 5 ay boyunca 8 yaşındaki oğlumun önünde de tecavüze uğradım. Çıplak görüntülerin çekildi" dedi.
İKİNCİ DAVA
Geçen yıl Jennifer Araoz, Epstein hakkında tazminat davası açmıştı.