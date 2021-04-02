Kayseri’de pastırmacı altınla kapladığı pastırmayı 800 liraya satıyor

"ALTINI ALTINA KAPLAMIŞSIN' İFADELERİ KULLANIYORLAR"

Vatandaşlar tarafından güzel tepkiler aldığını belirten pastırmacı, "Kayseri'de ilk biz olduğumuz için 'altını altına kaplamışsın' ifadeleri kullanıyorlar. Altın kaplamalı pastırmanın dilimi 18 TL civarında geliyor. 1 kilogram alırsanız da 800 TL civarında da kilosunu satıyoruz. Bu yenilebilir altındır. Tüketiminde herhangi bir sıkıntı olmadan rahatça tüketilebilir. Kağıt altın olarak geçiyor. Özellikle biz bu kağıt altını yurt dışından getiriyoruz. Çok kaliteli bir firmanın ürünüdür. Tüketirken herhangi bir sıkıntı veya problem olmuyor" ifadelerini kullandı.