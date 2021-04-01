01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da cani koca eşini intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım

Tekirdağ'da cani koca eşini intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
ABONE OL
Tekirdağ'da cani koca eşini intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım

Edinilen bilgiye göre; 'ın ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 2 çocuk sahibi - . çifti, geçimsizlik yaşamaya başladı. .'nın son 2 yıl içinde defalarca şiddet uyguladığı Ayşe A. zaman zaman evi terk etti.

Her seferinde eşinin, "Çocuklarımız var, bir daha yapmayacağım" diyerek ikna ettiği genç kadın, son yaşanan şiddet olayının ardından şikayetçi oldu. Ekrem A. hakkında açılan davada Ayşe A., 'çocuklarını' gerekçe göstererek, şikayetinden vazgeçti. 'nde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmasında Ekrem A., 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz talebiyle 'ne gönderildi.

"BENİ YAKTIN, BEN DE SENİ YAKACAĞIM"

Karardan 21 gün sonra, 21 Mart Pazartesi günü ise, Ekrem A.,"Davayla ilgili konuşmamız lazım. Gel birlikte avukata gidip ne yapacağımızı danışalım" diyerek, motosikletine aldığı Ayşe A.'yı ilçesine bağlı 'ndeki ormanlık alana götürdü. Ekrem A., "Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek, yanında getirdiği şişe içindeki benzini Ayşe A.'nın üzerine döküp, ateşe verdi. Ardından da kaçtı.

Alevler içinde kalan genç kadın ise, can havliyle koşarak, 500 metre mesafedeki yola çıktı. Kadını görenler, hemen sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık görevlilerince 'ne kaldırılan Ayşe A., hayati tehlikesi bulunması üzerine 'daki 'nin yanık tedavi merkezine sevk edildi.

Kaçan Ekrem A., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ellerinde yanıklar oluştuğu belirlenen Ekrem A., savcılıktaki ifadesinde, eşini, kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine konuşmak için ormanlık alana götürdüğünü, çıkan tartışmada motosikletteki benzini üzerine döküp ateşe verdiğini anlattı. Ekrem A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA