Tekirdağ'da cani koca eşini intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım

Her seferinde eşinin, "Çocuklarımız var, bir daha yapmayacağım" diyerek ikna ettiği genç kadın, son yaşanan şiddet olayının ardından şikayetçi oldu. Ekrem A. hakkında açılan davada Ayşe A., 'çocuklarını' gerekçe göstererek, şikayetinden vazgeçti. Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmasında Ekrem A., 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.