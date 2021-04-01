01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı

Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı

’ta hamile olduğunu zannederek hastaneye başvuran bir kadının karnından 8 kiloluk kitle çıkartıldı. Ücretsiz olarak riskli bir ameliyatla sağlığına kavuşan Suriyeli Ammari, Türk devletine ve doktorlara teşekkür etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
ABONE OL
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı

'ta Geçici Barınma Merkezi'nde ikamet eden 59 yaşındaki Suriyeli Ammari, hamile olduğunu zannederek özel bir hastaneye gitti.

Hastanede yumurtalık kanseri tanısıyla kemoterapi alan Suriyeli hasta Ammari daha sonra başvurdu.

Karnında kitle tespit edilen Ammari, yapılan tetkiklerin ardından başarılı bir ameliyat ile kitleden kurtuldu. Yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki kitle ameliyat ile alınırken, gerekli tetkikler yapılmak üzere patolojiye gönderildi.

Jinekolojik Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Güzin, "Hasta merkezimize geldiğinde yaklaşık karnı 6-7 aylık cesametli bir gebelik büyüklüğünde bir batında gergin bir durum vardı. Biz gerekli muayeneler, ultrason, emar değerlendirmelerden sonra bu tümörün gerilemediği, bütün batına yayıldığını gördük. Ve ameliyathanede ileri bir teknikle kitleyi çıkardık. Hastamız şuanda fevkalade iyi rahat durumda" dedi.

Ücretsiz olarak riskli bir ameliyatla sağlığına kavuşan Suriyeli Ammari, Türk halkına, devletine ve doktorlara teşekkür etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA