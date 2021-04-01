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Tam kapanma yaşayan tek il! Aksaray Valisi Aydoğdu: Sonuç almaya başladık

Pazar günleri diğer illerden farklı olarak tam kapanmanın uygulandığı 'da ek tedbirlerin sonuç vermeye başladığı bildirildi. Vali Hamza Aydoğdu, "Salgının yayılım hızını düşürmek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Aksaray'daki artış hızını kontrol altına almaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Tam kapanma yaşayan tek il! Aksaray Valisi Aydoğdu: Sonuç almaya başladık

Valisi Hamza Aydoğdu, Valilik'te gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ülkenin ve şehrin hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yürütülen salgınla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Mutasyona uğrayan virüsle yeni vaka sayıları artışa geçti. Bu artış Aksaray'da da görüldü. 20-26 Mart tarihleri arasını kapsayan veriler incelendiğinde haftalık vaka sayılarında 81 ilde artış görülüyor. Şehir olarak bu noktada neler yaptık. Kovid-19 tedbirleri kararlarına il bazında ilave önlemler aldık. Denetimleri her gün pazar yerleri, meydanlar, alışveriş merkezleri ve vatandaşın yoğunluk oluşturduğu cadde ve kent merkezinde yaparak, ilave önlemler aldık. Alınan ilave tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu noktada salgının yayılım hızını düşürmek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Aksaray'daki artış hızını kontrol altına almaya başlıyoruz. 7.4'lük vaka artış hızı ile en az vaka artışı olan il olarak bu mücadelede doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve farkındalığı bu noktada bize güç veriyor."

Toplantı, İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin denetimlerle ilgili açıklamalarının ardından sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Emniyet Müdür Vekili Sadettin Bircan, Müdürü Kerim Yeşildağ, Müdürü Bülent Saklav, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Müdürü Hüsnü Yıldız katıldı.

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