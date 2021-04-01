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Aydın'da yaşlı adam semt pazarında önüne geleni taciz etti

ilçesinde kurulan semt pazarında yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Elinde asası ile semt pazarına çıkan yaşlı bir adam pazar yerinde önüne geleni etti. Herkesi şaşırtan yaşlı adamın çirkin davranışları kameralara böyle yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Aydın'da yaşlı adam semt pazarında önüne geleni taciz etti

Herkesi şaşırtan ilginç ve bir o kadar da çirkin olay 'ın en büyük ilçelerinden 'de kurulan Çarşamba pazarında yaşandı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adam, alışveriş telaşında olan kadınları bariz bir şekilde ediyor.

ihbar hattına gelen görüntülerde, çirkin olayı fark eden bir vatandaş pazar yerinde elinde asası ile alışveriş yapacakmış gibi dolaşıp asıl niyeti farklı olan adamı takibe alıyor.

Görüntülerde yaşlı adam, sebze ve meyve tezgahının başında müşterilerine hizmet vermeye çalışan kadınları ve evinin mutfak ihtiyacını karşılamak için telaşla alıveriş yapmaya çalışan kadınları çeşitli şekillerde taciz ediyor.

Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük tepki görüyor.

Henüz kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

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