Aydın'da yaşlı adam semt pazarında önüne geleni taciz etti
Söke ilçesinde kurulan semt pazarında yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Elinde asası ile semt pazarına çıkan yaşlı bir adam pazar yerinde önüne geleni taciz etti. Herkesi şaşırtan yaşlı adamın çirkin davranışları kameralara böyle yansıdı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adam, alışveriş telaşında olan kadınları bariz bir şekilde taciz ediyor.
Whatsapp ihbar hattına gelen görüntülerde, çirkin olayı fark eden bir vatandaş pazar yerinde elinde asası ile alışveriş yapacakmış gibi dolaşıp asıl niyeti farklı olan adamı takibe alıyor.
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Görüntülerde yaşlı adam, sebze ve meyve tezgahının başında müşterilerine hizmet vermeye çalışan kadınları ve evinin mutfak ihtiyacını karşılamak için telaşla alıveriş yapmaya çalışan kadınları çeşitli şekillerde taciz ediyor.
Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük tepki görüyor.