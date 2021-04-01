01 Nisan 2021, Perşembe
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Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan traktör devrildi 2 kişi yaralandı

’ın ilçesine bağlı Tuzhisar Köyünde traktörün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan traktör devrildi 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Tuzhisar köyünde meydana geldi Ö.D. yönetimindeki 38 TE 063 plakalı traktör yoldan çıktı.

Bir ahırın duvarına çarparak durabilen traktörün sürücüsü Ö.D. ile traktörde bulunan H.D. yaralandı.

Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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