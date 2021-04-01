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İstanbul Gaziosmanpaşa'da miras kavgası:1 ölü! 3 yaralı | Son dakika yaşam haberi

Son dakika yaşam haberi | 'da aile arasında çıkan miras kavgasında silahla vurulan 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da miras kavgası:1 ölü! 3 yaralı | Son dakika yaşam haberi

Dehşete düşüren olay, 279 Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ile amcası arasında miras sebebiyle tartışma çıktı.

Turan Özdemirel, konuşmak için ağabeyi olan 'in evine geldi.

Tartışma burada büyüyerek kavgaya dönüştü. 68 yaşındaki Turan Özdemirel yanında getirdiği silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Ramazan Özdemirel(72) ile oğlu Kerim Özdemirel, torunları ve yaralandı.

Ateş açan Turan Özdemirel ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Özdemirel'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Kerim Özdemirel'in hayati tehlikesinin devam ettiği, Kerem Özdemirel ve Ömer Özdemirel'in ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı binada detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Miras kavgası: 1 ölü! 3 yaralı MİRAS KAVGASI: 1 ÖLÜ! 3 YARALI

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