Muhsin Ertuğrul'un eşi tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul hayatını kaybetti
Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Handan Ertuğrul bugün hayatını kaybetti. Ertuğrul yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Handan Ertuğrul 94 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatrolarının ilk genel müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Handan Ertuğrul İstanbul'da hayata veda etti.
Handan Ertuğrul'un cenazesi, 2 Nisan Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
HANDAN ERTUĞRUL KİMDİR?
1927'de İstanbul Fatih'te doğan sanatçı, ortaokula giderken Ankara Radyosu tiyatro kolunda çalıştı, eğitimine 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarının Tiyatro ve Opera Bölümü'nde devam etti ve 1948'de buradan mezun oldu.
1949'da Devlet Tiyatrolarında stajyer olarak göreve başlayan, 1950'de sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992 yılında yaş haddinden emekli oldu.
Operada Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" eserinde "Barbarina" rolünü oynayan sanatçı, birçok müzikalde de önemli rollerde kendini gösterdi.
Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından biri olan Handan Ertuğrul, Goethe, İbsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarların yapıtlarında da görev aldı.
Sesi ve oyunculuk gücüyle pek çok sanatçıya örnek olan Ertuğrul, 60'lı yıllarda Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden Muhsin Ertuğrul ile evlendi.
Handan Ertuğrul, "Faust", "Köşebaşı", "Çığ", "Fatih", "Çayhane", "Genç Osman", "Üçüncü Selim", "Misafir", "Cengiz Han'ın Bisikleti", "Hizmetçiler", "Kördüğüm", "Andorra", "Martı", "Üç Kuruşluk Opera" başta olmak üzere pek çok temsilde görev aldı.