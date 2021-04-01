Muhsin Ertuğrul'un eşi tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul hayatını kaybetti

Sesi ve oyunculuk gücüyle pek çok sanatçıya örnek olan Ertuğrul, 60'lı yıllarda Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden Muhsin Ertuğrul ile evlendi.

Handan Ertuğrul, "Faust", "Köşebaşı", "Çığ", "Fatih", "Çayhane", "Genç Osman", "Üçüncü Selim", "Misafir", "Cengiz Han'ın Bisikleti", "Hizmetçiler", "Kördüğüm", "Andorra", "Martı", "Üç Kuruşluk Opera" başta olmak üzere pek çok temsilde görev aldı.