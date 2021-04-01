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Muhsin Ertuğrul'un eşi tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul hayatını kaybetti

emekli oyuncusu, ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Handan Ertuğrul bugün hayatını kaybetti. Ertuğrul yarın 'nde düzenlenecek törenin ardından 'na defnedilecek.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Muhsin Ertuğrul'un eşi tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul hayatını kaybetti

emekli oyuncusu, ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Handan Ertuğrul 94 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatrolarının ilk genel müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Handan Ertuğrul 'da hayata veda etti.

Handan Ertuğrul'un cenazesi, 2 Nisan Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde 'nde düzenlenecek törenin ardından 'nda defnedilecek.

HANDAN ERTUĞRUL KİMDİR?

1927'de 'te doğan sanatçı, ortaokula giderken tiyatro kolunda çalıştı, eğitimine 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarının Tiyatro ve Opera Bölümü'nde devam etti ve 1948'de buradan mezun oldu.

1949'da Devlet Tiyatrolarında stajyer olarak göreve başlayan, 1950'de sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992 yılında yaş haddinden emekli oldu.

Operada Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" eserinde "" rolünü oynayan sanatçı, birçok müzikalde de önemli rollerde kendini gösterdi.

Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından biri olan Handan Ertuğrul, Goethe, İbsen, , gibi yazarların yapıtlarında da görev aldı.

Sesi ve oyunculuk gücüyle pek çok sanatçıya örnek olan Ertuğrul, 60'lı yıllarda Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden Muhsin Ertuğrul ile evlendi.

Handan Ertuğrul, "Faust", "Köşebaşı", "Çığ", "Fatih", "", "Genç Osman", "Üçüncü Selim", "Misafir", "Cengiz Han'ın Bisikleti", "Hizmetçiler", "Kördüğüm", "Andorra", "Martı", "Üç Kuruşluk Opera" başta olmak üzere pek çok temsilde görev aldı.

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