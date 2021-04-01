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İzmir'de eşini eliyle boğan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Ben ölünce başkasıyla beraber olmasından korktum

'de 30 Mart Salı günü, Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede tartıştığı eşi 'ı (32) elleriyle boğarak canice öldüren (41) tutuklandı. Önal'ın yakınlarına, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan, ölmesi halinde de eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği belirlendi. Ceyda Önal'ın cenazesi dün ilçe mezarlığında toprağa verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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İzmir'de eşini eliyle boğan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Ben ölünce başkasıyla beraber olmasından korktum

İddiaya göre, kızları 'dan haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı.

Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi 'ı ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermediği reddetti.

Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi. Öte yandan Önal'ın cenazesi dün ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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