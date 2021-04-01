Ülkemizde bugüne kadar uygulanan ve hali hazırda uygulanmaya devam eden Çin'de üretilen Sinovac şirketine ait Covid-19 aşısına artık Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından geliştirilen Biontech aşısı da eklendi.

Sağlık Bakanı Koca, 2 Nisan 2021 Cuma gününden itibaren sırası gelen 65-60 yaş aralığındaki vatandaşların bu iki aşı arasında tercih yapabileceğini açıkladı.