Burcu Çiğdem Gülüç'ün evlatlık olduğunu 32 yıl sonra öğrendi! Anne ve babasının peşinde





Benim kimlikteki anne-baba adım Mustafa ve Fatma yazıyordu. Memura bu yanlışlık 30 yıl önce yapılmış dedim. O da "Hayır, siz evlatlıksınız" dedi. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Yıkıldım kaldım. Memura yalvardım, "Bu isimler gerçek ailemse bulayım" diye ama hiçbir kayıt çıkmadı. "Ancak Sivas'ta yurttan bulabilirsiniz" dedi. Eve geldiğimde anneme durumu söyledim. O da bana "Evet kızım. Biz seni 1989 yılında Sivas Yetiştirme Yurdu'ndan aldık" dedi.