Son dakika | Cenazede hakkını helal etmeyen işçiler konuştu: 7 yıldır peşinden koşuyoruz

'SENDİKA BİZDEN ÖNCE ALDI'

Mağdur işçiler, SABAH'a konuştu. Selim Yağcı, "19 yıl çalıştım. 64'ümüz sendikalı 105 işçiydik. Fabrika, Umman ile yaptığı bir ticarette uğradığı zarar gerekçe gösterilerek kapatıldı. Atilla Doğan ve çocukları imzaladıkları protokole de uymadı. Bize 'Para yok' dendi ama malları başkalarının üzerine yapan patron, Ankara'da kurduğu firma ile inşaat ve petrol işlerini sürdürdü. 64 kişi hakkımızı almak için 7 yıldır koşturuyoruz. Normalde protokolün 7'nci maddesine göre sendika alacaklarını işçiler haklarını aldıktan sonra alacaktı. Ancak üyesi olduğumuz, DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası kendi alacaklarını bizden önce aldı. Bütün sendikalar 'Kıdemime dokunma' diye eylem yapıyor ama, eğer o kıdeme zamanında dokunulmuş olsa ve fona yatırılıp devlet garantisi verilse biz böyle mağdur olmayacaktık" dedi