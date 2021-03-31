31 Mart 2021, Çarşamba
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Öfkeli kocadan akılalmaz plan! KADES sayesinde kurtuldu

Son dakika haberine göre; Boşanmak istediği eşi tarafından takip edilip darp edilme korkusu yaşayan genç kadın, KADES uygulaması sayesinde öfkeli eşinin şiddetinden kurtuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Öfkeli kocadan akılalmaz plan! KADES sayesinde kurtuldu

Özel bir ulaşım firmasında kabin memuru olarak görev yapan ., Mehmet K. ile evliydi. Çift 'da ikamet ediyordu. Geçtiğimiz aylarda başlayan anlaşmazlık sonrası 39 yaşındaki genç kadın eşinden boşanmak istedi. 'ne başvurarak dava açan Seda K.'nin eşi ise boşanmak istemiyordu. Taraflar arasında husumet başladı. Mağdur kadın eşine defalarca uzaklaştırma kararı aldırsa da eşini kendisinden uzaklaştırmayı başaramadı.

KADES SAYESİNDE KURTULDU

Geçtiğimiz günlerde eşinden ayrılarak 'de bir adreste ikamet etmeye başlayan genç kadın aniden eşini karşısında gördü. Eşi ve arkadaşının kendisine hakaret ettikten sonra darp etmeye çalışması üzerine bir dükkâna girerek, hazırladığı KADES uygulamasına basarak yardım istedi. Olay yerine gelen emniyet görevlileri tarafından kurtarılan genç kadın, olayın hemen ardından ikametinden taşındı.

AKIL ALMAZ PLAN

Başka bir semtte ikamet etmeye başlayan genç kadın, adresini kimseye söylemeden yaşıyordu. Ta ki boşanmak üzere olduğu eşi planını uygulayana kadar.. İddiaya göre Mehmet K., karakola giderek eşinin kaybolduğunu, haber alamadığını belirterek şikayetçi oldu. Emniyet güçleri genç kadının ailesine ulaşıp bilgi verdiğinde ise Mehmet K.'nin oyunu bozuldu. Telefonu açan baba, emniyet görevlilerine durumu anlatınca genç adam hakkında, 'Suç uydurma' suçundan soruşturma başlatıldı.

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