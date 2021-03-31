Öfkeli kocadan akılalmaz plan! KADES sayesinde kurtuldu

AKIL ALMAZ PLAN

Başka bir semtte ikamet etmeye başlayan genç kadın, adresini kimseye söylemeden yaşıyordu. Ta ki boşanmak üzere olduğu eşi planını uygulayana kadar.. İddiaya göre Mehmet K., karakola giderek eşinin kaybolduğunu, haber alamadığını belirterek şikayetçi oldu. Emniyet güçleri genç kadının ailesine ulaşıp bilgi verdiğinde ise Mehmet K.'nin oyunu bozuldu. Telefonu açan baba, emniyet görevlilerine durumu anlatınca genç adam hakkında, 'Suç uydurma' suçundan soruşturma başlatıldı.