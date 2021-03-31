İstanbul’da terör estiren çakarlı maganda Muhammed Enes Uysal için 25 yıl hapis istendi

Müsait olmadığı için sağa yanaşamayan Aras, şerit genişleyince yol verebildi. Bu kez de el kol hareketi yapan sürücü, minibüsünü aniden Aras'ın önüne kırdı. Aracından inen 'çakarlı maganda', kendisini polis olarak tanıtarak küfretti, "Neden yol vermiyorsun" dedi.