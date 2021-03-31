İstanbul’da terör estiren çakarlı maganda Muhammed Enes Uysal için 25 yıl hapis istendi
Ambalaj işiyle uğraşan üç çocuk babası Dadaş Aras, Başakşehir yolundaki bir yakınına 30 bin liralık ödeme yapmak üzere yola çıktı. Çakarlı maganda Muhammed Enes Uysal ise genç adamın önüne kırdı. Kendisini polis olarak tanıtan Uysal, adamı 6 yerinden bıçakladı. Zanlı hakkında bugün mütalaa açıklandı. Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.
İstanbul'da geçen yıl kamyonetiyle ilerleyen Dadaş Aras'ın arkasına, üzerinde çakar lambası bulunan, camları siyah film kaplı 34 PML 55 plakalı lüks bir minibüs yanaştı. Minibüsün sürücüsü selektör yaparak Aras'tan yol istedi.
Müsait olmadığı için sağa yanaşamayan Aras, şerit genişleyince yol verebildi. Bu kez de el kol hareketi yapan sürücü, minibüsünü aniden Aras'ın önüne kırdı. Aracından inen 'çakarlı maganda', kendisini polis olarak tanıtarak küfretti, "Neden yol vermiyorsun" dedi.
Aras ise "Araba uzun, yol genişleyince yol verdim. Hem sana neden yol vereyim" dedi. Bir fabrikatörün oğlu olduğu öğrenilen Muhammed Enes Uysal isimli saldırgan, bu sırada Aras'a yumruk atarak yere düşürdü.
Kimlik isteyen, silahla tehdit eden saldırgan, daha sonra belindeki bıçağı çıkararak yerde yatan Aras'ı belinden 6 defa bıçaklamıştı. Son dakika haberine göre; Uysal hakkında bugün mütalaa açıklandı.
Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.