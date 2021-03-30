193 yapı küle dönmüştü! Artvinlilerden duygulandıran çağrı

'MUHTAÇKEN YARDIM DAĞITACAK POZİSYONA GELDİK'

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, yardım yapanlara teşekkür edip, yardıma muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldiklerini söyledi. Duman, "Yangının ilk gününden beri bizi arayıp yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yardım yapan herkesten müteşekkiriz, yalnız yardıma muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldik. Herkesten Allah razı olsun. Biz bu işin bu şekilde sürmesini istemiyoruz. Yardımları dağıttığımız insanların evlerinde artık yer yok. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Lütfen bize bundan sonra gıda, eşya ve elbise yardımı yapmasınlar. Her şey fazlasıyla geldi. Gelecek yardımları layıkıyla dağıtamamak ve bu işin altında ezileceğiz korkusuyla, bu vebali çekmemek için bu mesajımı herkesin iyi niyetli almasını istiyorum. Çünkü bizler, bulduğuna kanaat eden insanlarız. Onun için bu yükün altında bizi daha fazla ezmesinler. Burada kalan malzemeleri diğer afat geçiren yerlere yardım edecek duruma geldik. Herkese ulaştık, yardımları herkese ulaştırdık. Her şeyimiz yeterli çok şükür" dedi.