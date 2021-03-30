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Tekirdağ’da ünlü iş adamı İrfan Pullukçu 15 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı! Telefonları ile bilgisayarları inceleniyor

15 yaşındaki C.N.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Tekirdağlı iş adam�� 'nun cep telefonları ile bilgisayarları incelemeye alındı. Pullukçu'nun şikayetinden vazgeçmesi için para teklif ettiği öne sürülen anne N.G. ise, ikinci kez alınan ifadesinde "Ben şikayetçi oldum'' dedi. Savcılık, kız çocuğunun 12 yaşlarındayken kursa katılığı Halk Eğitim Merkezi'nde soyadını hatırlamadığı Abdullah isimli bir eğitmenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığı yönündeki iddiayı da araştırılıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Tekirdağ’da ünlü iş adamı İrfan Pullukçu 15 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı! Telefonları ile bilgisayarları inceleniyor

İddialara göre 'da iş insanı , yaklaşık 1 yıl önce o tarihte ilçesinde yaşayan kız arkadaşı H.K.'nin kardeşi C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Küçük kız başına geleni kimseye anlatamadı. Bir süre sonra da anne N.G., kızları H.K. ve C.N.K.'yi de alıp 'ın ilçesine yerleşti.

C.N.K., geçtiğimiz haftalarda annesine Çorlu'da yaşadıkları sırada İrfan Pullukçu'nun cinsel istismarına uğradığını, ablasının da kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığını anlattı. Anne şikayetçi oldu. , başlattığı soruşturmayı olay yerinin Tekirdağ olması üzerine görevsizlik kararı vererek Tekirdağ'a devretti. Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Pullukçu, 8 Mart günü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Poliste ve savcılıkta susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Pullukçu'nun suçlamaları kabul etmeyerek yakınlarına "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi.

Abla H.K. de 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

TELEFON VE BİLGİSAYARLARI İNCELEMEDE
, soruşturmayı çok yönlü sürdürürken Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları ile tabletlerine incelenmek üzere el koyuldu. Pullukçu'nun, sevgilisi H.K. aracılığıyla ilişkide bulunduğu 3 kişiye para gönderdiği iddiaları üzerine banka hesapları da mercek altına alındı.

PSİKOLOGUN ANLATIMLARI DA SORUŞTURULUYOR
Savcılık, Çorlu 'nde psikolog olarak görev yapan E.A.'nın dosyaya giren ifadesinde kız çocuğunun 12 yaşlarındayken kursa katılığı 'nde soyadını hatırlamadığı Abdullah isimli bir eğitmenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığı yönündeki iddiayı da araştırıyor.

ANNE İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ
Öte yandan C.N.K.'nin annesi N.G., 'Şikayetten vazgeçmek için ailesi iş insanından para aldı' iddiaları üzerine ikinci kez ifade verdi. Anne, iddiaları kabul etmeyerek, "Bize 3 milyon lira teklif edildiği söyleniyor. Bize para teklif edilmedi. Zaten ben şikayetçi oldum. Benim satılık kızım yok. Şikayetçi oldum, süreç devam ediyor" dediği öğrenildi.

Ünlü iş adamı cinsel istismardan tutuklandı! ÜNLÜ İŞ ADAMI CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI!
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