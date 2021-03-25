Tekirdağ’da ünlü iş adamı İrfan Pullukçu 15 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı

Bir süre önce de küçük kız, annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. Ancak iş insanı İrfan Pullukçu, aile ile irtibatını kesmedi. Pullukçu, geçtiğimiz hafta Didim'e gitti. Küçük kız da annesine İrfan Pullukçu'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.