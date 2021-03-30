İzmir'de yine aynı rezalet: Denizde çöple yüzecekler

"Buraya Çamlıçay Barajı'nın yapılması gündeme gelmişti. Ancak sözde kaldı. Buraya bir baraj yapılsa ne taşkın olacak ne de böyle kirlilik. Su rejimi kontrol altına alınacak. Kentin su ihtiyacını karşılayacak. Çöp ve pislikler buradaki vatandaşların sağlığını da tehdit ediyor. Yaz sezonu geldiğinde, denize giden çöplerle vatandaş denize girecek duruma gelecek. Konuyu, hem ilçe belediyesine hem de kaymakama sunduk. Umarım çözüme kavuşur."