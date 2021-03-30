30 Mart 2021, Salı
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Bursa'da korkunç yangın! Binlerce tavuk telef oldu

'nın ilçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürüldü. Çıkan yangında binlerce tavuk telef oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın 8 itfaiye aracının müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Korkunç yangın! Binlerce tavuk telef oldu KORKUNÇ YANGIN! BİNLERCE TAVUK TELEF OLDU

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