İstanbul'da Covid-19 gündemiyle toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni tedbir kararlarını açıkladı

1. Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları değiştirilmiş ve İlimiz Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında yer almıştır.

2. İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarihli ve 14 No.lu karar ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir.



Buna göre;

- Hafta içi günlerde 21:00-05:00 saatleri arasında İlimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine,

- Hafta sonlarında; Çok yüksek risk grubunda yer alan İlimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21:00'da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05:00'da bitecek şekilde uygulanmasına, yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 Numaralı karar ile belirlenen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgeler ve bu doğrultuda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,