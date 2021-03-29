29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

Son dakika: İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. 'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 56 oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
ABONE OL

Kentte 27 Mart Cumartesi 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

ile 'nde istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi. Her iki köprünün istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

'nda TEM otoyolunda - gişeler arası her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

'nda ise D-100 kara yolu ile TEM otoyolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA