İstanbul’da yolun karşısına geçmek isteyen yaya ağır yaralandı

"DURUMU AĞIRDI"

Kaza sonrası Mustafa Mahmutoğlu, "Ben işten gelirken gördüm. Burada bir çok motorcu vardı. İlk başta ben motor kazası zannettim. Yaklaştığımda arkadaş yerde yatıyordu. Araba çarpmış büyük ihtimalle. Buradan geçiş normalde yasak, karşıya geçmeye çalışıyor. Orada da araba hızlı gelince demek duramayınca maalesef çarpıyor. Durumu ağırdı, nabzı atmıyordu. Biz yakınlarına iyi olduğunu söyledik. Derhal hastaneye götürdüler" dedi.