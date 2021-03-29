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NATO'da Rus malı radar! Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıktılar ama...

Son dakika haberleri... başta olmak üzere, NATO ülkeleri Türkiye'nin 'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine karşı çıkarken, basınında Avrupa'da gerilime neden olacak bir habere imza atıldı. Almanya'nın en çok okunan haftalık gazetesi , 'na ait denizaltıların Rus şirketine ait navigasyon cihazlarıyla donatıldığını belirtti.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021
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NATO'da Rus malı radar! Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıktılar ama...

Batı'nın politikası yine şaşırtmadı. Türkiye'nin 'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine her fırsatta karşı çıkan NATO'da yeni bir kriz patlak verdi. Almanya'nın en çok okunan haftalık gazetesi 'da yer alan haber, Avrupa'da yeni bir krizin fitilini ateşleyebilir. Gazetede yer alan haberde, 'na ait denizaltıların Rus şirketine ait navigasyon cihazlarıyla donatıldığını açıklandı.

ALMAN DONANMASI RUS YAPIMI RADAR KULLANIYOR

Bild am Sonntag, Avrupa'da gerilime neden olacak bir habere imza attı. Gazetenin manşetlerinden verdiği habere göre, Donanması, 'nde görevli denizaltılarında Rus yapımı radar kullanıyor. Gazete, savaş gemileri ve denizaltılardaki radar ve navigasyon sisteminin hem Rus bir şirket tarafından üretildiğini yazarken, bu cihazlardan elde edilen verilerin de askeri standart güvenlik protokolüne uyumlu olmadığını duyurdu.

"VERİLERİMİZİN ÇALINMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Gazeteye konuşan bir donanma yetkilisi, "Elbette verilerimizin çalınmasından endişeliyiz, örneğin yabancı istihbarat birimleri ele geçirebilir" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ BAŞBAKAN SATIN ALMIŞ

Merkel'den önce başbakanlık koltuğuna oturan Gerhard Schröder'in döneminde Alman donanmasına ait yaklaşık 100 geminin yeni navigasyon sistemiyle donatıldığını ve bu şirketin de Rusya merkezli olduğu belirtildi.

2015 YILINDAN BERİ KULLANILIYOR

Navi Sailor 4100 isimli lokasyon, hız ve rotayı takip eden bir sistemin hem eski hem de 2015'ten beri kullanılan U-35 ve 2016'dan beri kullanılan U-36 denizaltılarında uygulandığı da ifade edildi.

1990'da St. Petersburg'da kurulan şirket hem sivil hem de askeri sektörlerde çalışmalarda bulundu. Rus donanmasına ait gemi ve araçlara da ürün tedarik eden şirket geçtiğimiz yıllarda General Nikolai Makarov tarafından da ödül almıştı.

"GEMİYİ KULLANILMAZ HALE GETİREBİLİR"

Şirketin 2018 yılında merkezli Wartsila isimli şirkete satıldığı belirtilirken, şirketin savunma sanayi ayağının Rusya'da kaldığı ortaya çıktı. Transas'ın eski çalışanlarının ve mühendislerinin Rus ordusu için silahlı insansız hava aracı ürettiği de aktarıldı.Bild am Sonntag, 2020 yılının yaz aylarında bir rapor hazırlandığını ve donanmanın navigasyon sisteminin "yabancı ülkelerden casusluk ve sabotaja" açık olduğunun duyurulduğunu da aktardı. Raporda olası bir siber saldırı ile birlikte navigasyon verileri yabancı ülkelerin eline geçerken, en kötü senaryoda geminin bütün işlevinin bozulabileceği de belirtildi.

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