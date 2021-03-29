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Kocaeli'de define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı

'nin ilçesinde, ormanlık alanda bulunan kulübenin içerisinde bulmak amacıyla kuyu kazan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Kocaeli'de define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepeköy Mahallesi'nde ormanlık alanda kulübe içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından kulübeye baskın yapan polis, kulübe içerisinde kurdukları vinç ile kuyu içerisine giren ve dedektör ile altın arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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