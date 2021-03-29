29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da 'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA