İstanbul’da ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştiren şüpheli yakalandı

5 FARKLI ATM'YE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ

Öte yandan, yakalanan S.T.'nin polisteki sorgulamasında 2021 yılı içerisinde yine Ümraniye'nin 5 farklı noktasında bulunan ATM'lere, kart kopyalama düzeneği kurduğunu ve bu düzenekle vatandaşların kartlarını kopyalayıp dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişi olduğu ortaya çıktı.