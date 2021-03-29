İzmir’de gözü dönmüş cani, sevgilisini ‘Sen niye bu fotoğrafı beğendin’ diyerek feci şekilde dövdü

Olay günü evde Berk bana bir erkek arkadaşımın sosyal medyadan beğendiğim fotoğrafını gösterdi ve bana 'Sen niye bu çocuğun fotoğrafını beğendin, bu kim' diyerek tartışmaya başladık. Daha sonra Berk iyice çıldırdı, ben ne dersem inanmamaya başladı.