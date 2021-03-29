29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri "Çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde taziyelerin telefonla yapılması istendi

"Çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde taziyelerin telefonla yapılması istendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan 'nin ilçesinde Kaymakamlık, misafirliklere ara verilmesini ve taziyelerin telefonla yapılmasını istedi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
ABONE OL
Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde taziyelerin telefonla yapılması istendi

İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonunda yapılan denetim ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, vatandaşların rehavete kapılmadan önlemlere uyması istendi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYALIM"

Gerekmedikçe kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kalabalık ortamlarda virüsün yayılma riski çok daha yüksek. Kalabalık ortamlardan kaçınmak için misafirliklere ara verelim. Taziyeleri yüz yüze değil, telefonla yapalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Alınan tedbirlere hassasiyetle riayet edelim. Güç tedbirde." ifadesi kullanıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA