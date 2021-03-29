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Adıyaman'da 3 çocuk annesi kadın kendisini ağaca asarak intihar etti

'de yaşayan 3 çocuk annesi 50 yaşındaki . evinin bahçesindeki ağaca bağladığı iple kendisini asarak intihar etti. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından Hamide G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Adıyaman'da 3 çocuk annesi kadın kendisini ağaca asarak intihar etti

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi. ., evinin avlusundaki ağaca bağladığı iple kendisini astı.

Eve gelen yakınları, Hamide G.'yi asılı bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamide G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemenin ardından Hamide G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

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