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Bursa'da kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi

'da 9 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan kadının evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daire kapısına tehdit notu, bıçak ve kanlı çarşaf bırakarak kayıplara karıştı. Polis müracaat üzerine hemen soruşturma başlatırken, zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Bursa'da kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi

Akıllara durgunluk veren olay, merkez ilçesine bağlı 'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde . (41) isimli kadının daire kapısına gelen kişi ya da kişiler önce tehdit ve hakaret içerikli not bıraktılar.

Kısa süre sonra daire kapısına yeniden gelen kimliği belirsiz şahıslar bu sefer de yazdıkları notun üzerine bıçak koyarken daire kapısına da kanlı çarşafı bırakarak olay yerinden ayrıldılar.

Olayı fark eden yan komşuları kapıyı çalarak yerdeki tehdit içerikli notu polis ekiplerine bildirdi.

Genç kadın polise müracaat ederken, gazetecilerin "Geçmiş olsun, daha önce tehdit aldınız mı" sorusuna ise "Ortada cinayet yok, abartmayın" diyerek, gazetecilere tepki gösterdi.

Polisin yaşanan olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlattığı öğrenildi.

Olay yerinde çekilen bir kare

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