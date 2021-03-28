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Muğla'da kısıtlamaya rağmen kaçak inşaat çalışması! 63.000 TL ceza kesildi

’nın ilçesindeki, dünyaca ünlü İnceburun Koyu’nda, sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak inşaat çalışması yapan 20 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 63 bin lira para cezası kesildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Muğla'da kısıtlamaya rağmen kaçak inşaat çalışması! 63.000 TL ceza kesildi

İnşaat çalışmaları durdurulurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, tarafından inceleme başlatıldı. İncelemelerin ardından kaçak inşaat için cezai işlem başlatılacağı bildirildi.

Fethiye'nin Mahallesi, İnceburun Koyu'nda, sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek beach club inşaatı yapıldığını fark eden çevreciler, duruma müdahale etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek sahilde inşaat yapanlar ile çevreciler arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

İhbar üzerine gelen ekipleri, çalışmalarını durdurdu. Durum, Çevre ve Şehircilik ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Grupların sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesini engelleyen jandarma ekipleri, çakılan kazıkları yıktı. Kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin lira ceza kesildi. Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. İncelemelerin ardından kaçak inşaat için cezai işlem başlatılacağı bildirildi.

Göcek'te yaşayan ve yat işletmeciliği yapan Ali Salgıncı, "Dünyada başka Göcek yok. Koylarımızı katletmeye çalışanlar ile mücadelemiz sürecek" dedi.

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