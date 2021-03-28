Denizli'de maganda vahşeti! Husumetlisini hedef aldı 4 kişiyi...

DÖVÜLDÜĞÜNÜ SİNDİREMEDİĞİ İÇİN KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETMİŞ

Bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde ilk ifadesinde A.A., daha önce A.Ö., ile kavga ettiklerini, dayak yediği ve bu durumu sindiremediği için korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.