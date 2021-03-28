Trafikte birbirlerine çarpıp "şaka yaptık" dediler!
Son dakika haberi... İstanbul'da iki sürücü seyir halindeyken bilerek birbirlerine çarptı. İki kişi kısa sürede yakalandı. İfadeleri ise "pes" dedirtti.
YAŞAM A Haber
Bu görüntüler sonrası yakalandılar. İfadelerinde ise "şakalaştık" dediler!
Görüntüler Şile yolunda kayda geçti. İki kişi yağmurlu bir günde yol kavgasına girdi.
Sürücüler çok geçmeden inatlaştı araçları birbirine sürterek ilerleyeme başladı.
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Görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. İki kişi kısa sürede yakalandı. İfadelerinde ise aslında yakın arkadaş olduklarını ve şakalaştıklarını belirttikleri ortaya çıktı.
İki sürücüye 7 bin 728 lira para cezası kesildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da soruşturma başlatıldı.