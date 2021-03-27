Ege Kabalak nasıl hayatta kaldığını anlattı: Çimen yedim dereden su içtim

NASIL HAYATTA KALDIĞINI ANLATTI

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Kabalak, "İlk olarak dağdan aşağıya doğru inmeye çalıştım. Yakın mesafe sanıyordum, kolay olmadı, hayatımın en büyük zorluğunu yaşadım. Şelale altlarında yattım, dağlardan tırmandım. Kendi adıma yaşayabileceğim en büyük, zorlu maceraları yaşadım. Fakat bu bana çok büyük bir umut ışığı verdi." dedi.

"ÇİMEN YEDİM DEREDEN SU İÇTİM"

Kabalak, hayatta kalmak için yemek artıkları topladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"4 gündür açım, bir şey yiyemedim. Ekipler bana yemek ısmarlayacaklar, sağ olsunlar. İyi hissediyorum kendimi. Çimen yedim, yerde bir leblebi ve kuru bir ekmek parçası buldum, onları yedim. Dereden su içtim. Soğukla mücadele etmek ve kan akışımı düzenli tutmak için de her gün 7 saat durmadan yürüdüm. Hayatımda en değer verdiğim insanı, annemi düşündüm sadece. Umudumu kaybetmedim, hiçbir zaman ölümden korkmadım. Sadece sevdiklerim benim için birinci plandaydı."