27 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika: Zonguldak uçuşları ertelendi

Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi. -Zonguldak hattı ve Istanbul-Zonguldak hattı uçuşları ertelendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.03.2021
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Son dakika: Zonguldak uçuşları ertelendi

Zonguldak Havalimanının pist genişletme sonrası seyrüsefer sistemleri ile ILS cihazının test ve kontrolleri belirtilen uçuş tarihine yetiştirilememesi nedeni ile Sunexpress Hava Yolları'nın 28 Mart'ta yapacağı uçuş tarihi ertelendi.

Gelen ve giden yolcuların ulaşımı otobüs ile Ankara üzerinden sağlanacağı duyuruldu.

Türk Hava Yolları'da İstanbul-Zonguldak arası yapacağı seferlerin başlama tarihini 1 Mayıs'tan 1 Haziran'a çekildiğini duyurdu.

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