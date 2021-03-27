Ankara'da pompalı tüfekle dehşet! Anne ve kardeşi yürüyemez duruma geldi

Kadın evden taşınmaya karar verdi. Bu sırada alt kat komşu İsmail B. zabıta ekiplerini arayıp Kılıç'ı yine şikayet etti. İddiaya göre olay günü Kılıç'ın erkek kardeşi alt komşu ile konuşmak için yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. İçeri giren İsmail B., av tüfeği ile tekrar çıktı ve önüne gelene ateş etti. Kılıç ve kardeşine onlarca saçma isabet etti. Şimdi ikisi de yürüyemiyor. Yaşadığı dehşet anlarını SABAH'a anlatan Kılıç şunları söyledi: