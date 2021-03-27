27 Mart 2021, Cumartesi
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Üsküdar’da alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı

’da bulunan 6 katlı bir binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın söndürüldükten sonra daireye giren itfaiye ekipleri yanmış halde buldukları Satılmış’ı hastaneye kaldırdı. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, feci şekilde yanan Satılmış’ın yakınları fenalık geçirerek bayıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.03.2021
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Üsküdar’da alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı

Alınan bilgiye göre olay Cumhuriyet Mahallesi Tayfun Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler bir anda daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmeye başladı. Sağlık ekipleri kontrol amaçlı bekletildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra dairede yaşayan 'ı feci şekilde yanmış halde buldu. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, feci şekilde yanan Satılmış'ın yakınları fenalık geçirerek bayıldı. Sağlık ekipleri fenalık geçiren Satılmış'ın yakınlarına müdahale etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Satılmış'ın hastaneye götürülürken yanan paraları yere düştü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KENDİMİZİ ZOR DIŞARI ATTIK
Apartmandan son anda kendini dışarı atan bir vatandaş ise,"Oturuyorduk evde bir ses oldu. Karşı komşumuz bağırdı her yeri duman sardı diye. Herkes o anda evdeydi. Bir anda kendimizi zor dışarı attık" diye konuştu.

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