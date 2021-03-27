Üsküdar’da alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı

KENDİMİZİ ZOR DIŞARI ATTIK

Apartmandan son anda kendini dışarı atan bir vatandaş ise,"Oturuyorduk evde bir ses oldu. Karşı komşumuz bağırdı her yeri duman sardı diye. Herkes o anda evdeydi. Bir anda kendimizi zor dışarı attık" diye konuştu.

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