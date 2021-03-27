Son dakika | Küçük İbrahim protez bacaklara kavuştu: "Baba bak artık ayağım var"

Eşim bana çok destek oldu. 'Bu çocuk hayattaki en büyük direğin olacak' dedi" diye konuştu. Eşinin ölümünden sonra yalnız kaldıklarını belirten Semra Tüser, "Eşim vefat ettikten sonra da protez için söz verdiler. Ama geri dönüş olmadı. İbrahim engelinden dolayı okula gitmek istemiyordu. Taziye için buraya gelen İHH yardım gönüllüleri bize protezi alacaklarını söylediler. Protezleri duyunca bana, 'Anne sadece bu dönem evde eğitimime devam edeceğim. Ondan sonra arkadaşlarımla birlikte ben de okula gitmek istiyorum. Protezlerimi taktıktan sonra ben de okula gideceğim' dedi. İlk protez takılacağını duyduğunda kar yağmıştı. Karı emekleyerek geçip amcalarına gitmişti. Amcalarıyla benim ayaklarım oluyor diye sevincini paylaşmıştı" diye konuştu.