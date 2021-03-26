Türkiye'de bir ilk yaşandı! Avrasya Tüneli’nde doğum yaptı

"POLİS DESTEK OLDU, BİR ARAÇ TÜNELDE ESKORTLUK ETTİ"



Baba Deniz Giray ise o anları şöyle anlattı:



"Öncelikle çok panik oldum tabii ben de, ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Anlayamadık nasıl bir şey geldiğini, mosmor bir şey geldi. Daha sonradan anladık çocuk olduğunu. Eşim o sırada bağırmaya başladı. ben geleceğini tahmin etmiyordum. O sırada benim kornam bozuldu.