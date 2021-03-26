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Diyarbakır'da silahlı saldırgan 2 kişiyi rehin aldı! Operasyonda 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Diyarbakır- kara yolu üzerindeki binada biri kadın 2 kişiyi rehin alan şüpheli, timlerince etkisiz hale getirildi. Operasyonda yaralanan 3 kişi bölgede bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Diyarbakır'da silahlı saldırgan 2 kişiyi rehin aldı! Operasyonda 3 kişi yaralandı

Diyarbakır- kara yolu üzerindeki yer alan 'de 24 nolu binada bir kişi, biri kadın 2 kişiyi rehin aldı. Silahlı kişiyi önce polis ikna etmeye çalıştı.

İkna olmayan saldırganı etkisiz hale getirmek ve rehineleri kurtarmak için devreye Timleri girdi.

Özel timler tarafından yapılan rehine kurtarma operasyonunda 2 kişi kurtarılırken, saldırgan etkisiz hale getirildi.

Yaralanan 3 kişi bölgede bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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