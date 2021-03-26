Diyarbakır'da silahlı saldırgan 2 kişiyi rehin aldı! Operasyonda 3 kişi yaralandı
Son dakika haberler... Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerindeki binada biri kadın 2 kişiyi rehin alan şüpheli, Polis Özel Harekat timlerince etkisiz hale getirildi. Operasyonda yaralanan 3 kişi bölgede bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YAŞAM Sabah
Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerindeki yer alan Memur Sen TOKİ'de 24 nolu binada bir kişi, biri kadın 2 kişiyi rehin aldı. Silahlı kişiyi önce polis ikna etmeye çalıştı.
İkna olmayan saldırganı etkisiz hale getirmek ve rehineleri kurtarmak için devreye Polis Özel Harekat Timleri girdi.
Özel timler tarafından yapılan rehine kurtarma operasyonunda 2 kişi kurtarılırken, saldırgan etkisiz hale getirildi.
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