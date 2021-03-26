Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Yüzde 50 indirimli

KISITLAMANIN KALKMASI ETKİ ETMEDİ

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Milliyet'e yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat eden pek çok kişinin, yanındaki yolcunun hasta olabileceği endişesi taşıdığını, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen otobüs taşımacılığında sıkıntı yaşandığını kaydetti.