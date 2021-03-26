İran’da şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını kızı idam etti
İran’da Maryam Kamani isimli kadın boşanmak istediği kocasını kendisine şiddet uyguladığı için öldürdü. Maryam Kamani hakkında idam cezası verildi. Kadının idam cezasını ise kızı uyguladı.
İngiliz basının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, şiddet gördüğü kocasını öldüren kadının idam cezasını kızı gerçekleştirdi.
KIZI 'KAN PARASI'NI KABUL ETMEDİ
Babası annesi tarafından öldürülen genç 'diya' olarak bilinen kan parasını kabul etmedi ve bu adımı ile annesinin idamına izin vermiş oldu.
İranlı Maryam Karami'nin kocasından boşanmak istediği, kocasının ise bunu kabul etmediği ve eşine şiddet uyguladığı belirtiliyor. Bir başka iddia ise Karami'nin kocasının idam edilen kadının babası tarafından öldürüldüğü.
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"KAN PARASI"
İran'da yakınları öldürülen kişilere sunulan kanuni hak kapsamında 'kısasa kısas' uygulaması sıklıkla uygulanıyor.