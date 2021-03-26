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İzmir'de şüpheli şahıs tekme attı, polis otosu bu hale geldi

Son dakika haberine göre; ilçesinde polis ekiplerinin gözaltına almaya çalıştığı şüpheli, tekme atarak, ekip otosunun sürgülü kapısını yerinden çıkardı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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İzmir'de şüpheli şahıs tekme attı, polis otosu bu hale geldi

Polis ekipleri, gece yarısı alkollü 2 kişinin çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine Alsancak Mahallesi, 1469 Sokak'a geldi. Ekipler, V.A.(31) ve M.C.'yi (22) gözaltına almak istedi. V.A. ise tepki gösterip küfür etmeye başladı. Ardından da polis otosunun kapısına tekme attı. Ekip otosunun sürgülü kapısı yerinden çıktı.

Gelen takviye ekiplerin yardımıyla etkisiz hale getirilen V.A. ile M.C., polis merkezine götürüldü. İkili hakkında 'çevreyi rahatsız etme', 'görevli memura mukavemet', 'devlet malına zarar verme' suçları ile sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmadıkları için işlem yapıldı.

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