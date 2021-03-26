26 Mart 2021, Cuma
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Düzce D-655 karayolu heyelan nedeni ile yol trafiğe kapatıldı

, meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen araçlardan Zonguldak'a gidecek olanlar Sakarya’ya, Zonguldak’tan gelecek olanlar ise Ankara’ya yönlendiriliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2021
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Düzce D-655 karayolu heyelan nedeni ile yol trafiğe kapatıldı

Düzce D-655 karayolunda yoğun yağış sonrasında heyelan meydana geldi.

Heyelan sonrasında her iki şeritte trafiğe kapatıldı.

Düzce Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Akçakoca-Düzce devlet yolunda heyelan nedeniyle yol çökmesi meydana gelmiştir. Bu sebeple yol her iki yönden trafiğe kapatılmıştır. Akçakoca dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaali Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçların Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri gerekmektedir. Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmalarına hemen başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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