İstanbul’da 7 yaşındaki Muhammed feci kazada can verdi

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde oyun oynamak için sokağa çıkan Muhammed Alhabid'e, rampadan aşağı inen 07 ALZ 377 plakalı hafif ticari araç çarpıp, daha sonra da üzerinden geçti. Kaza sonrası yerde kalan Muhammed'i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.