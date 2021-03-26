İtalyanlar Türk öğrenci Kaan Kaplan'ın peşinde! Yeni bir gezegenin izini sürüyor





"DÖNDÜĞÜME HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

Türkiye'ye dönerken korkularının bulunduğunu dile getiren Kaplan, Avrupa'dayken teknoloji ve imkanlardan dolayı çalışmalarını daha hızlı ilerletme şansına sahip olduğunu söyledi. Ancak kendisi Avrupa'da öğrenebileceğini öğrendiğini düşünerek Türkiye'ye geri dönme kararı aldığını söyleyen Kaplan, "Ben beyin göçünü Batı'ya yapmak yerine Anadolu'ya yapmayı tercih ettim. O yüzden burayı seçtim. Birlikte mezun olduğum arkadaşlarımın 7'si Amerika ve Avrupa'ya gitti. Ülkeye geri dönen benle başka bir arkadaşımdı. Ancak o da şimdi Japonya'ya döndü. Yani tek başıma kaldım. Bizim bu insanları ülkeye geri döndürmemiz gerekiyor. Ben Gaziantep'e dönerken İtalya'da bir üniversiteden doktora için kabul almıştım. O kabule rağmen kendi şehrime döndüm. Hiç pişman değilim" diye konuştu.

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