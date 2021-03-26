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İstanbul'da onlarca leylek telef oldu | Sebebi ise yürekleri sızlattı

'da etkili olan kar yağışı sonrası göç yolculuğundaki leylekler ilerleyemedi. Yüzlerce leylek İstanbul'un birçok noktasında mola verdi. Kar yağışına ve soğuk havaya dayanamayan bazı leylekler ise telef oldu.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Soğuk havaya dayanamayan leylekler telef oldu...

Güneyde kışı geçiren leyleklerin dönüş yolculuğu başladı.

Sıcak bölgelere göç eden yüzlerce leylek İstanbul'da mola verdi.

Hava sıcaklığının birden düşmesi leylekleri etkiledi, bazıları telef oldu.

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